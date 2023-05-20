«У Киева есть серьезные заманухи». Сафаров объяснил интерес США к украинскому ТЭК

По данным эксперта в области топливно-энергетического комплекса Руслана Сафарова, США намерены захватить все доли России в украинском ТЭК. Эксперт отметил, что Вашингтон проявляет интерес к использованию энергетической структуры Украины, а также ее серьезных мощностей, которые сформировались еще в советские времена, включая Кременчугский НПЗ, Одесский НПЗ и нефтехимический комплекс в Калуше «Карпатнефтехим», передает «ПолитНавигатор».
«У Украины есть для американцев очень серьезные заманухи, которые позволят в перспективе включить Украину в свою систему», — объяснил Сафаров.
Специалист также отмечает, что в западной части Украины есть хранилища газа, которые позволяют размещать СПГ для перепродажи в Восточной Европе. Включая ближневосточные месторождения, что контролируются американскими компаниями и позволяют им импортировать нефть для перепродажи на территории Украины. Перспективы, по словам Сафарова, «достаточно интересные».
Эксперт в области топливно-энергетического комплекса также отметил, что все объекты, которые хотят заполучить американцы на Украине, были сохранены и модернизированы российскими собственниками, включая Кременчугский НПЗ, контролируемый Татнефтью, Одесский НПЗ и Карпатнефтехим, принадлежащие Лукойлу.
Это были взаимовыгодные проекты: у России была возможность реализовать дешевую нефть, что приносило добавочную стоимость в бюджет Украины. Однако Запад не был заинтересован в том, чтобы контроль над энергетической структурой Украины оставался за российскими компаниями, заключил собеседник издания.
Ранее стало известно, что сведения о задолженности жителей Украины за электроэнергию начнут отображаться в их кредитной истории.