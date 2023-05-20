«У Киева есть серьезные заманухи». Сафаров объяснил интерес США к украинскому ТЭК

По данным эксперта в области топливно-энергетического комплекса Руслана Сафарова, США намерены захватить все доли России в украинском ТЭК. Эксперт отметил, что Вашингтон проявляет интерес к использованию энергетической структуры Украины, а также ее серьезных мощностей, которые сформировались еще в советские времена, включая Кременчугский НПЗ, Одесский НПЗ и нефтехимический комплекс в Калуше «Карпатнефтехим», передает «ПолитНавигатор».