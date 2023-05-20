МИД Польши предупредил Запад о планах России расколоть его

Россия желает расколоть Запад, поскольку видит в нем «угрозу». К такому выводу пришел глава МИД Польши Збигнев Рау.
Министр подчеркнул, что планы России рассорить западные страны якобы касается как действий России на Украине, так и на международной арене.
«Цель России состоит в том, чтобы рассорить нас там, где только это возможно. <...> Цель России — расколоть Запад», — подчеркнул Рау в рамках конференции Польского института международных дел Strategic Ark.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не планирует присоединяться к санкционной политике Запада, несмотря на усиливающееся давление.