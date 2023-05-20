Сотрудники минприроды в Алтайском крае спасли от голодной смерти медвежонка-сироту

Сотрудники министерства природы Алтайского края спасли от голодной смерти медвежонка, который остался без матери и не мог самостоятельно передвигаться.
Сироту обнаружили в Чарышском районе. Зверек повредил лапу и не мог ходить, рассказали в пресс-службе ведомства. Инспекторы поймали его и отвезли в организацию помощи диким животным «Ноев ковчег».
По словам специалистов, травма оказалась несерьезной, поэтому спасенный малыш быстро пошел на поправку, проявляя при этом не самый покладистый характер. Как оказалось, медвежонку не больше двух месяцев от роду, в таком возрасте он не сможет выжить в естественной среде обитания.
После лечения сотрудники министерства доставили животное в Алтайский природный биосферный заповедник. Именно там расположен мини-приют для осиротевших медвежат. Уже к осени подросший царь леса вернется в дикую природу.