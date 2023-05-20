Сотрудники минприроды в Алтайском крае спасли от голодной смерти медвежонка-сироту

По словам специалистов, травма оказалась несерьезной, поэтому спасенный малыш быстро пошел на поправку, проявляя при этом не самый покладистый характер. Как оказалось, медвежонку не больше двух месяцев от роду, в таком возрасте он не сможет выжить в естественной среде обитания.