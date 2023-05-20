Baijiahao: «амурская» инициатива Путина переполошила США

Президент РФ Владимир Путин заставил США понервничать, объявив о сельскохозяйственной инициативе в Амурской области, граничащей с китайской провинцией Хэйлунцзян. Об этом информирует издание Baijiahao.
Глава государства призвал нарастить в регионе производство соевых бобов. Данная инициатива переполошила Соединенные Штаты — ведущих импортеров этой зерновой культуры в КНР, передает «ПолитРоссия».
«В настоящий момент объемы производства сои в России довольно низкие. Однако вскоре все может измениться», — сказано в статье.
Ранее Владимир Путин в рамках совещания о ходе весенних полевых работ в России заявил, что Китай заинтересован в покупке сои, выращенной в РФ.