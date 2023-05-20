Global Times: Пекин жестко ответил на планы G7 бороться с «экономическим принуждением» Китая

Китай жестко отреагировал на планы стран G7 относительно «борьбы с экономическим принуждением» Китая на саммите в Японии. Пекин обвинил Вашингтон в буллинге и призвал государства-G7 отказаться от принудительной дипломатии и мелких выпадов, пишет Global Times (GT).
Вопросы, связанные с Китаем и Россией, — странами, которые не являются членами G7, — доминируют на повестке дня саммита, несмотря на внутренний раскол блока и трудности его участников в политической и экономической сферах (к примеру, кризис госдолга США).
Китайские аналитики отмечают, что G7 стал «деструктивным, сломанным и конфронтационным механизмом». Внутренние противоречия показывают, что США не могут объединить другие государства вокруг своей радикальной антикитайской стратегии.
Лидеры G7 провели переговоры в пятницу днем, но детали беседы остались в тайне. Однако, согласно различным западным СМИ, среди ключевых аспектов повестки дня были более сильные санкции против России и планы по борьбе с «экономическим принуждением» со стороны Китая.
После окончания саммита лидеры G7 опубликуют совместное заявление, которое будет включать «раздел, посвященный Китаю», сообщает GT.
После неопределенности относительно личного присутствия президента США Джозефа Байдена на саммите из-за кризиса долга США, саммит G7 формально начался в пятницу 19 мая в японском городе Херосима, куда США сбросили атомную бомбу в 1945 году. Байден присоединился к другим лидерам G7 во время посещения Музея памяти Хиросимы, но не предложил своих извинений, игнорируя просьбу Японии.