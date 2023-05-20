Global Times: Пекин жестко ответил на планы G7 бороться с «экономическим принуждением» Китая

После неопределенности относительно личного присутствия президента США Джозефа Байдена на саммите из-за кризиса долга США, саммит G7 формально начался в пятницу 19 мая в японском городе Херосима, куда США сбросили атомную бомбу в 1945 году. Байден присоединился к другим лидерам G7 во время посещения Музея памяти Хиросимы, но не предложил своих извинений, игнорируя просьбу Японии.