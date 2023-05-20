Global Times: план Евросоюза принудить Индию к санкциям против России потерпел крах

Стремление Евросоюза заставить Индию примкнуть к санкциям против России обернулось провалом. Об этом пишет китайское издание Global Times.
Авторы статьи напомнили, что глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал объединение принять меры в отношении Индии из-за покупки и переработки российской нефти. Подобное требование ЕС указывает на пренебрежительно отношение Брюсселя к развивающимся странам.
Кроме того, Евросоюз не сможет контролировать все закупки и отгрузки энергоресурсов, проводимых Индией. Как утверждают китайские аналитики, политика объединения в отношении Нью-Дели также спровоцирует недовольство Вашингтона.
«По сравнению с глобальной целью США подавить возвышение Китая импорт российской нефти Индией является лишь "небольшой проблемой"», — сказано в статье.
Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что переработанная нефть из РФ перестает быть российским продуктом. Поэтому Нью-Дели не нарушает принципы санкционной политики ЕС, объяснил он.