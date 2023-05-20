Губернатор Флориды Десантис: только я могу победить Байдена на выборах-2024

Губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил, что только он, экс-президент Дональд Трамп и нынешний глава Белого дома Джозеф Байден являются «достойными кандидатами» на должность президента США на выборах 2024 года, и только он, как республиканец, способен одолеть Байдена в предвыборной гонке.
«На этот момент у вас есть три человека, которые являются достойными во всех аспектах, — Байден, Трамп и я. И из этих трех, я думаю, двое могут быть избраны президентом — Байден и я, исходя из всех данных в колеблющихся штатах, которые не так хорошо относятся к бывшему президенту [Трампу — прим. ред.], потому что люди не хотят менять свое мнение о нем», — заявил Десантис.
По информации СМИ, губернатор Флориды официально объявит о выдвижении в президенты в среду 24 мая, подав документы в Федеральную избирательную комиссию и выпустив видео.
Напомним, Трамп столкнулся с неслыханной юридической угрозой, от уголовных и гражданских дел, связанных с его отношением к женщинам, до расследований его деятельности в бизнес-сфере, сохранения конфиденциальных документов и попытки оспорить результаты выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия 6 января.
Играя роль «жертвы», Трамп смог вернуть утраченную популярность у избирателей. Десантис отстает от него более чем на 30%, но опережает других кандидатов, среди которых бывший вице-президент США Майк Пенс и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли.
Опросы, в которых Десантис выступает против Байдена, дают маленькие шансы на победу каждому из них, пишет The Guardian.
Ранее «Политика Сегодня» уже писала о том, что почти две трети избирателей Республиканской партии (62%) проголосовали бы за экс-президента Дональда Трампа для выдвижения от партии на предстоящих выборах главы государства.