Губернатор Флориды Десантис: только я могу победить Байдена на выборах-2024

Напомним, Трамп столкнулся с неслыханной юридической угрозой, от уголовных и гражданских дел, связанных с его отношением к женщинам, до расследований его деятельности в бизнес-сфере, сохранения конфиденциальных документов и попытки оспорить результаты выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия 6 января.