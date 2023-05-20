Лидеры G7 в итоговом заявлении согласились выстраивать стабильные отношения с Китаем

Члены стран «Большой семерки» выразили готовность выстраивать стабильные отношения с Китаем. Об этом они сообщили в итоговом заявлении за день до окончания саммита.
Мероприятие G7 стартовало 19 мая в японском городе Хиросима. В первый день участники обсудили ситуацию на Украине и приняли совместное заявление по данному вопросу. Лидеры союза также выразили готовность продолжать оказывать поддержку Киеву «столько, сколько потребуется».
Ранее стало известно, что в аэропорт Хиросимы прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Политик прилетел в Японию на французском правительственном самолете.