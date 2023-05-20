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Западные эксперты усомнились в квалификации ракетчиков ВСУ после уничтожения ЗРК Patriot в Киеве

Армия
Западные эксперты усомнились в квалификации ракетчиков ВСУ после уничтожения ЗРК Patriot в Киеве

Информация украинского Генштаба о том, что ракеты российской армии якобы не достигают цели, так как сбиваются в воздухе, вызывает сомнения у аналитиков на Западе.

Обсуждение недавнего инцидента с уничтожением зенитного ракетного комплекса Patriot на территории Украины российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» привело к ряду вопросов среди экспертов.

«Если бы все ракеты и беспилотники сбивались украинской ПВО, стала бы Россия продолжать нанесение систематических ударов?», — недоумевают аналитики.

Один из специалистов усомнился, что украинские военные были действительно обучены использованию ЗРК, учитывая те обстоятельства, что стрельба из комплекса больше напоминала огонь из пулемета.

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