Информация украинского Генштаба о том, что ракеты российской армии якобы не достигают цели, так как сбиваются в воздухе, вызывает сомнения у аналитиков на Западе.
Обсуждение недавнего инцидента с уничтожением зенитного ракетного комплекса Patriot на территории Украины российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» привело к ряду вопросов среди экспертов.
«Если бы все ракеты и беспилотники сбивались украинской ПВО, стала бы Россия продолжать нанесение систематических ударов?», — недоумевают аналитики.
Один из специалистов усомнился, что украинские военные были действительно обучены использованию ЗРК, учитывая те обстоятельства, что стрельба из комплекса больше напоминала огонь из пулемета.