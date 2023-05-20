Глава киевского режима Владимир Зеленский прилетел на саммит «Большой семерки» на французском правительственном самолете. Соответствующее заявление 20 мая сделали журналисты.
По данным СМИ, украинский лидер сам настоял на том, чтобы присутствовать на встрече в Хиросиме лично. Во время переговоров в рамках саммита «Группа семи» и Зеленский рассмотрят ряд вопросов, связанных с конфликтом на Украине.
Ранее стало известно, что Запад приготовил украинскому президенту Владимиру Зеленскому допрос на саммите G7 в Хиросиме. Такой оценкой ситуации поделился первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.