Зеленский прилетел на саммит «Большой семерки» на французском правительственном самолете

По данным СМИ, украинский лидер сам настоял на том, чтобы присутствовать на встрече в Хиросиме лично. Во время переговоров в рамках саммита «Группа семи» и Зеленский рассмотрят ряд вопросов, связанных с конфликтом на Украине.