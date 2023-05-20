Власти Японии расширили санкции против России

Власти Японии заявили о введении новых антироссийских санкций. Их список будет расширен, сообщает Nikkei.
По данным издания, правительство азиатской страны планирует заморозить активы примерно 100 физических лиц и компаний из России, которые, как сообщается, не выполняют уже существующие ограничения.
Также Япония намерена прекратить поставки для 80 российских фирм, которые связаны с ВПК, и запретить своим предпринимателям оказывать инженерные и архитектурные услуги в РФ. О таких намерениях японская сторона сообщила в рамках саммита G7 в японской Хиросиме.