Власти Японии расширили санкции против России

Также Япония намерена прекратить поставки для 80 российских фирм, которые связаны с ВПК, и запретить своим предпринимателям оказывать инженерные и архитектурные услуги в РФ. О таких намерениях японская сторона сообщила в рамках саммита G7 в японской Хиросиме.