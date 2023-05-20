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Британский институт RUSI: ВС РФ совершенствуются и готовят большие проблемы для ВСУ

Армия
Британский институт RUSI: ВС РФ совершенствуются и готовят большие проблемы для ВСУ

Российские войска в ходе спецоперации адаптируются и совершенствуются, тем самым создавая проблемы для украинской армии. Об этом сказано в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI).

Сотрудники отмечают модернизацию разведывательно-ударного комплекса артиллерии и улучшение ее способности вести атаку с нескольких позиций. Также выделяется и работа средств радиоэлектронной борьбы, которые помогают уничтожать порядка десяти тысяч украинских дронов за месяц.

«Вооруженные силы России представляют собой серьезную проблему для украинских военных в сфере обороны», — пишут специалисты.

Кроме того, аналитики указывают на повышение эффективности средств противовоздушной обороны, они смогли почти полностью нейтрализовать угрозу от ракет HARM. Также в документе говорится о том, что инженерные войска стали одним из самых сильных формирований ВС РФ.

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