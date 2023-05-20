Bloomberg: состояние британской экономики ухудшилось после Brexit

Британская экономика сильно ослабла после Brexit. Также в стране было зафиксировано сокращение деловых и инвестиционных перспектив, рассказывает британский финансист Гай Хэндс.
«Престарелая» Великобритания, по его словам, «переживает упадок». Каждый день экономические показатели Соединенного Королевства становятся все хуже. Если страна не наладит сотрудничество с ЕС, то дела будут еще хуже, и Британия потеряет все, что было построено в последние 30 лет, передает слова эксперта Bloomberg.
Хэндс говорит о необходимости сохранения Британией конкурентоспособности на мировом рынке. В обратном случае даже Польша будет богаче Соединенного Королевства, которое к 2040 году рискует стать главным «бедняком» Европы.