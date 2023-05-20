Политик Константинов заявил о юридических противоречиях в передаче полуострова УССР

Передача Крыма Украинской ССР в 1954 году обусловлена юридическими противоречиями. Соответствующее заявление сделал глава парламента республики Владимир Константинов.
В беседе с РИА Новости политик отметил, что полуостров никогда в действительности не отделялся от России. Он объяснил, что этот факт виден при внимательном изучении процесса передачи Крыма.
«То есть процесс нашего приема-передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен», — утверждает Константинов.
В 2014 году в Крыму состоялся референдум о воссоединении с Россией. Более 90% жителей полуострова выступили за возвращение в состав РФ.