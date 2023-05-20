В США пообещали определиться со сроками поставок Украине истребителей F-16 в ближайшие месяцы

Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы будут проводить консультации по вопросам передачи Украине истребителей американского производства F-16, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
По словам чиновника, будут определяться сроки и объемы поставок. Параллельно будет проводиться подготовка украинских летчиков.
«По мере того, как будет разворачиваться обучение, в предстоящие месяцы мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, где будут переданы самолеты, кто их передаст и сколько», — рассказал Салливан на пресс-конференции.
Ранее уже сообщалось, что США и их союзники по НАТО согласились начать поставки Украине истребителей F-16. При этом некоторые страны, включая Польшу, заявляли, что не могут выделить самолеты из собственного авиапарка.