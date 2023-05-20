Запад пытается скрыть информацию об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве российским «Кинжалом»

Отмечается, что западные политики и СМИ всеми силами пытаются заставить общественность поверить в историю с перехватом российской гиперзвуковой ракеты американским комплексом. Представители США утверждают, что Patriot якобы получил лишь незначительные повреждения в результате атаки ВС РФ, однако эпичное видео с поражением комплекса в Киеве видели все, передает телеканал «360».