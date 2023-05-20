Российская ракета «Кинжал» поставила крест на попытках Запада убедить общественность в эффективности американских ЗРК Patriot.
Отмечается, что западные политики и СМИ всеми силами пытаются заставить общественность поверить в историю с перехватом российской гиперзвуковой ракеты американским комплексом. Представители США утверждают, что Patriot якобы получил лишь незначительные повреждения в результате атаки ВС РФ, однако эпичное видео с поражением комплекса в Киеве видели все, передает телеканал «360».
«Информацию пытаются скрыть от обывателя, потому что она никак не укладывается в ту картину мира, которую тщательно этому обывателю вбивают в голову», — сказано в сообщении.
При этом любой обыватель может найти в интернете подтверждения того, что российскими войсками были уничтожены сразу несколько пусковых установок и дорогостоящий радар ЗРК.