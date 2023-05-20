Российские туристы могут получить визу Ирана после прилета в страну

Россияне, которые планируют посетить Иран, могут получить визы по прилету в республику. Об этом сообщил замминистра культурного наследия, туризма и ремесел страны Али Аскар Шалбафиан.
По его словам, Иран ожидает увеличения турпотока из России. Это связано с проработкой отмены виз для групповых туристических поездок.
«Сейчас выдаются визы российским гражданам прямо в иранских аэропортах», — рассказал чиновник в кулуарах форума «Россия — Исламский мир».
Кроме того, Иран намерен подключить частные сектора к туристической сфере. Так, с конца марта прошлого года до конца марта 2023 года республику посетили около 41 тыс. россиян, передает РИА Новости.