Newsweek: «борьба» Байдена с зонтом в Хиросиме попала на видео

Президент США Джо Байден вновь «прославился» в Сети из-за курьезной ситуации, которая произошла с политиком во время посещения Хиросимы. О забавном эпизоде рассказали авторы издания Newsweek.
Спускаясь по трапу самолета под проливным дождем, глава Белого дома несколько раз пытался раскрыть свой большой зонт. Однако старания американского лидера оказались тщетными.
«Борьба» Байдена с аксессуаром попала на видео, которое опубликовал Республиканский национальный комитет.
«Байдену потребовалась почти минута, чтобы сообразить, как открыть свой зонт после приземления в Японии под проливным дождем», — гласит подпись к ролику.
Напомним, что Байден стал самым возрастным президентом в истории США. В ноябре 2023 года ему исполнится 81 год.