Турэксперт Мальцев объяснил, почему Грузия не сможет принять много туристов из России

Массовым популярным направлением для российских туристов Грузия в ближайшее время не станет. Об этом заявил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.
По словам эксперта, если количество авиарейсов в эту страну будет ограниченным, то это повлияет на увеличение стоимости перелета. Грузию же делало привлекательной для россиян именно соотношение «цена – качество».
Кроме того, Грузия не успеет подготовить свой номерной фонд для туристов в нужном количестве, поскольку продажи туров начались только во второй половине мая.
«Это означает, что наиболее крупные отели уже распределили по контрактам свои гостиничные квоты. То есть не думаю, что Грузия готова принять массово туристов из России, потому что попросту у них может не хватить номерного фонда», — рассказал Мальцев в беседе с URA.ru.
Турэксперт добавил, что у Грузии как у туристического направления все же остается огромный потенциал, поскольку интерес к этой стране у россиян до остановки авиасообщения был очень высок.
Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Первой авиакомпанией, которая получила разрешение на полеты между Тбилиси и Москвой, стал российский «Азимут».