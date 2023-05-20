Украинская теннисистка Калинина не пожала руку Кудерметовой из-за национальности соперницы

Полуфинал турнира WTA прошел в Риме. По итогам игры победу одержала украинка со счетом 7:5, 5:7, 6:2. После состязания Калинина сразу отправилась пожимать руку судье, а после ушла на свою половину корта, проигнорировав россиянку. Теннисистка объяснила свой поступок национальностью соперницы.