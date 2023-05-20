Украинская теннисистка Калинина не пожала руку Кудерметовой из-за национальности соперницы

Украинская теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему отказалась от рукопожатий с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Соперницы встретились в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000.
Полуфинал турнира WTA прошел в Риме. По итогам игры победу одержала украинка со счетом 7:5, 5:7, 6:2. После состязания Калинина сразу отправилась пожимать руку судье, а после ушла на свою половину корта, проигнорировав россиянку. Теннисистка объяснила свой поступок национальностью соперницы.
«Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь нет ничего личного», — заявила Калинина в соцсетях после матча.
Игра между Калининой и Кудерметовой продлилась 2 часа 51 минуту. В финале Калинина встретится с представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной.