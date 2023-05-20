Global Times: Запад готовится к переговорам с Россией вопреки контрнаступлению ВСУ

Аналитики китайского издания Global Times заявили, что коллективный Запад не питает иллюзий насчет контрнаступления Вооруженных сил Украины.
По словам авторов материала, западная сторона готовится к переговорам с официальной Москвой вопреки попыткам киевского режима одолеть ВС РФ на поле боя. Конфликт будет решен мирным путем, так как российская СВО доводит до истощения все стороны, уверены обозреватели. Их мнение приводит РИА Новости.
«Все это дает смутный сигнал о том, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта, каждый хочет создать условия для того, чтобы его остановить», — сказано в статье.
Ранее стало известно, что Запад приготовил украинскому президенту Владимиру Зеленскому допрос на саммите G7 в Хиросиме. Об этом заявил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.