По словам авторов материала, западная сторона готовится к переговорам с официальной Москвой вопреки попыткам киевского режима одолеть ВС РФ на поле боя. Конфликт будет решен мирным путем, так как российская СВО доводит до истощения все стороны, уверены обозреватели. Их мнение приводит РИА Новости.