Захарова осудила Шольца за насмешку над геноцидом жителей Донбасса

Немецкий канцлер Олаф Шольц сильно оплошал, когда усмехнулся над геноцидом жителей Донецкой и Луганской народных республик. С осуждением в адрес политика выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что насмешку по этому поводу канцлер ФРГ озвучил в прошлом году в рамках конференции в Мюнхене. Захарова в разговоре с журналистами Anti-Spiegel сказала, что смеяться над этим было большим промахом Шольца.
«Нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли в том числе Запад помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию», — сказала она.
Ранее Олаф Шольц согласился, что Запад придерживается двойных стандартов. Именно поэтому, по его словам, Африка и Азия не осуждают Москву.