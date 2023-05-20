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Захарова осудила Шольца за насмешку над геноцидом жителей Донбасса

Политика
Захарова осудила Шольца за насмешку над геноцидом жителей Донбасса

Немецкий канцлер Олаф Шольц сильно оплошал, когда усмехнулся над геноцидом жителей Донецкой и Луганской народных республик. С осуждением в адрес политика выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что насмешку по этому поводу канцлер ФРГ озвучил в прошлом году в рамках конференции в Мюнхене. Захарова в разговоре с журналистами Anti-Spiegel сказала, что смеяться над этим было большим промахом Шольца.

«Нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли в том числе Запад помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию», — сказала она.

Ранее Олаф Шольц согласился, что Запад придерживается двойных стандартов. Именно поэтому, по его словам, Африка и Азия не осуждают Москву.

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