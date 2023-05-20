Главком ВСУ Залужный провел переговоры с начальником американского генштаба Милли

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и главком ВСУ Валерий Залужный провели переговоры, сообщил спикер американского генштаба Дэвид Батлер.
По его словам, телефонный разговор генералов состоялся в пятницу, 19 мая. Стороны «обменялись прогнозами и оценками» касательно ситуации в зоне боевых действий на Украине.
Как подчеркнул чиновник, Милли в очередной раз «подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО согласились поставлять Украине истребители F-16.