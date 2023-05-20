Артиллеристы ВС РФ сорвали ротацию украинских националистов в Донбассе ударом из РСЗО

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии ЗВО поразили расположения украинских войск на западе Луганской Народной Республики, сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира батареи с позывным Обь.
Собеседник журналистов уточнил, что артиллеристы получили две цели: опорный пункт ВСУ и скопление живой силы противника. Военные выдвинулись на огневые позиции и нанесли удары. Как уточнил офицер, в результате была сорвана ротация подразделений ВСУ.
По словам военного, на этом участке линии боевого соприкосновения противник «ведет себя дерзко». Несмотря на интенсивную работу российской артиллерии, активность ВСУ здесь не снижается.