Артиллеристы ВС РФ сорвали ротацию украинских националистов в Донбассе ударом из РСЗО

Собеседник журналистов уточнил, что артиллеристы получили две цели: опорный пункт ВСУ и скопление живой силы противника. Военные выдвинулись на огневые позиции и нанесли удары. Как уточнил офицер, в результате была сорвана ротация подразделений ВСУ.