РИА Новости: «Большая семерка» вляпалась в историю

Сейчас стоит дождаться 21 мая, когда на поклон к своим хозяевам в Хиросиму явится президент Украины Владимир Зеленский. Как раз в этот день будет обсуждаться конфликт и можно ожидать очередного «важного» объявления западной «элиты» или недоумков, как их лаконично окрестили в Кремле. И какие бы складные коммюнике при этом не были бы выпущены — саммит вряд ли войдет в историю. Скорее, он в него «вляпается», резюмировал автор.