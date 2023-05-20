Саммит «Большой семерки» в этом году превратился в собрание антироссийской коалиции, которая размышляет, как бы еще напакостить Москве. Об этом пишет РИА Новости.
Сейчас главной темой обсуждения стала передача Украине истребителей F-16, причем не из запасов США. Как ожидается, делать это будут так называемые европейские партнеры.
Для участников G7 боевые действия на Украине являются чем-то далеким и чужим. Но эти люди охотно пытаются принимать в них участие, как будто это какая-то игра. По данным журналистов, эта тенденция понятна, ведь большая часть политиков появилась на свет уже после Второй мировой войны и не может оценить все ужасы войны.
Сейчас стоит дождаться 21 мая, когда на поклон к своим хозяевам в Хиросиму явится президент Украины Владимир Зеленский. Как раз в этот день будет обсуждаться конфликт и можно ожидать очередного «важного» объявления западной «элиты» или недоумков, как их лаконично окрестили в Кремле. И какие бы складные коммюнике при этом не были бы выпущены — саммит вряд ли войдет в историю. Скорее, он в него «вляпается», резюмировал автор.