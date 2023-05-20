С Новым Годом!

Авария с четырьмя погибшими произошла в Приморье

Происшествия
Авария с четырьмя погибшими произошла в Приморье

Жертвами столкновения двух иномарок в районе населенного пункта Новоникольск Приморского края стали четыре человека. Кадры с места аварии опубликовала Госавтоинспекция в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, водитель KIA выехал на встречку и столкнулся с Toyota Camri. Оба водителя и два пассажира первой иномарки погибли на месте от травм, несовместимых с жизнью.

Представитель дорожной полиции подчеркнул, что авария произошла на мокрой дороге. Точные причины и обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

#полиция #приморский край #авария