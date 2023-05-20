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Baza: житель Белгородской области подорвался на мине

Происшествия
Baza: житель Белгородской области подорвался на мине

Несчастный случай произошел с жителем Белгородской области. Мужчина наступил на мину, в результате чего ему частично оторвало ногу, пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент случился в ночь на 20 мая в Краснояружском районе. По словам потерпевшего, он шел на утреннюю рыбалку и не увидел лежащий под ногами взрывоопасный объект.

Местного жителя срочно госпитализировали и провели экстренную операцию. По данным издания, от места происшествия до границы с Украиной всего лишь 300 метров. Комментариев от официальных властей по этому случаю пока не поступало.

#белгородская область #мина #краснояружский район #взрыв