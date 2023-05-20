Байден не смог найти журналистов на саммите G7 в Хиросиме

Как известно, Байден прибыл в Хиросиму вместе со своей супругой Джилл. Опубликованная в Сети видеозапись демонстрирует, как американский лидер долгое время стоит спиной к журналистам. При этом премьер-министр Японии Фумио Кисида на протяжении всей встречи пытался направлять политика в нужную сторону.