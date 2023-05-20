Байден не смог найти журналистов на саммите G7 в Хиросиме

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию на публике. Глава государства долго не мог найти журналистов на саммите «Большой семерки» (G7) в Японии.
Как известно, Байден прибыл в Хиросиму вместе со своей супругой Джилл. Опубликованная в Сети видеозапись демонстрирует, как американский лидер долгое время стоит спиной к журналистам. При этом премьер-министр Японии Фумио Кисида на протяжении всей встречи пытался направлять политика в нужную сторону.
Джо Байден стал вторым президентом за всю историю США, посетившим Парк мира на территории Хиросимы. Первым был бывший хозяин Белого дома Барак Обама. Именно по данному городу США совершили ядерный удар в 1945 году.