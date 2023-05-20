Женщину с грудным младенцем госпитализировали после серьезной аварии в Самаре

Смертельная авария с участием двух транспортных средств произошла в Самаре. В результате столкновения Lada Kalina и Mitsubishi погиб один человек, трое пострадали.
Кадры с места аварии оказались в распоряжении РЕН ТВ. На них видно, что половина автомобиля Lada превратилась в груду металла. У иномарки похожие повреждения, но ограничиваются лишь передней частью.
В результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля, серьезные травмы получили пассажиры — женщина и ее грудной ребенок. Обоих экстренно госпитализировали, сейчас они находятся в реанимации. Среди пострадавших также водитель Mitsubishi.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Проводится проверка для выяснения все обстоятельств аварии.