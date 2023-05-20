Жители Серпухова нашли гранату на балконе купленной квартиры

Жители подмосковного Серпухова приобрели квартиру и решили разобрать хлам на балконе. Во время уборки их ждал неприятный сюрприз в виде гранаты, передает газета «Известия» со ссылкой на источник.
Они незамедлительно вызвали на место сотрудников оперативных служб, которые оцепили территорию. Найденный на балконе предмет действительно оказался гранатой, и ее отправили на экспертизу, говорится в статье.
По словам собеседника газеты, взрывотехники присвоили боеприпасу первую степень опасности. Квартира была куплена новыми жильцами в начале мая. Правоохранители уже установили личность старого владельца жилплощади и проводят расследование.
Как отметили пользователи соцсетей, все произошло на улице Пушкина, 44а. Дом не только оцепили, но и эвакуировали людей из подъезда.