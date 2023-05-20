Салливан: США не поощряют атаки ВСУ по российским территориям

Американская военная помощь, поставляемая на нужды армии Украины, передается с учетом главного условия к Киеву – Вашингтон не одобряет удары по российской земле. Об этом на спецбрифинге заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Американский чиновник отметил, что накануне президент США Джо Байден сообщил лидерам «Группы семи», что Вашингтон будет поддерживать «совместные усилия» по обучению украинских летчиков пилотированию истребителями четвертого поколения. В их числе – самолеты F-16, произведенные в Соединенных Штатах.
«Все военные средства, которые США поставляют Украине, поставляются с учетом основного требования, согласно которому США не поощряют удары по российской территории. Это будет касаться и предоставления F-16 любой страной», — сказал Джейк Салливан.
Помощник президента США отметил, что Киев также «последовательно заявлял», что обязуется соблюдать требования Вашингтона.