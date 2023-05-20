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МЧС объявило пятый класс пожарной опасности в четырех федеральных округах России

Общество
МЧС объявило пятый класс пожарной опасности в четырех федеральных округах России

Самый высокий уровень пожарной опасности отмечен сразу в четырех федеральных округах РФ. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Под ударом стихии могут оказаться Омская, Томская, Новосибирская, Самарская, Оренбургская и Новгородская области, а также республики Башкортостан и Татарстан, юг Уральского федерального округа и Красноярского края. Прогноз составлен на ближайшие дни.

Наиболее опасными зонами сегодня являются Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа. Здесь велика вероятность возникновения пожаров с дальнейшим распространением на больших площадях.

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