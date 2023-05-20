Две несовершеннолетние девочки погибли под колесами поезда в Новой Москве

Электропоезд насмерть сбил двух школьниц на железнодорожной станции «Щербинка» в Москве. Об этом сообщили в региональном управлении СК России в Telegram.
По данным ведомства, инцидент произошел 19 мая в вечернее время суток. Электричка следовала по маршруту «Царицыно — Львовская». Рядом с «Щербинкой» поезд сбил двух девочек. Школьницы погибли от полученных травм.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ. Расследование продолжается.