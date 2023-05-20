Politico: Байден в Хиросиме анонсирует многомиллионный пакет военной помощи Украине

Президент США Джо Байден в ходе саммита «Большой семерки» в Хиросиме планирует объявить о передаче Украине очередного пакета военной помощи на общую сумму в 375 миллионов долларов. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Ожидается, что в него войдут артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое оружие. Таким образом, ничего нового Киев не получит, а лишь пополнит запасы уже полученной ранее помощи.
Недавно Байден попал в очередной конфуз. Это случилось на церемонии открытия саммита G7. Президент некоторое время стоял спиной к журналистам, пока его супруга Джилл и японский премьер-министр Фумио Кисида не напомнили ему повернуться.