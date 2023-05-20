Сербские демонстранты в Белграде блокировали трассу из Будапешта в Салоники

Массовый протест в Белграде привел к установлению палаточного лагеря и блокировке движения по международной трассе из Будапешта в Салоники. Дорога является одной из ключевых магистралей региона.
Этот протест «против насилия в Сербии» стал уже третьим с начала мая. Протестующие устроили марш по центру Белграда и перешли на другой берег реки Сава, где заблокировали трассу. После этого многие участники разошлись по домам.
Одним из координаторов протестных акций является депутат и сопредседатель партии Zajedno. Он призвал соотечественников не расходиться и держать блокаду до утра.
Ситуацию прокомментировал президент страны Александр Вучич. По его мнению, в Сербии наблюдается попытка организовать «цветную революцию».