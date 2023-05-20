Публикации о возможном завышении Пентагоном стоимости оружия, отправленного на Украину, вызывают огромную тревогу. Об этом заявил представитель конгресса, республиканец от штата Аризона Пол Госар.
Одним из последствий таких «бухгалтерских уловок» может стать наращивание поставок вооружения на Украину, отметил он. Мир же нуждается в скорейшем урегулировании конфликта, а не его продолжении, передает РИА Новости.
«Подобные бухгалтерские уловки попросту открывают нам двери для новых поставок оружия на Украину», — отметил Госар.
Новые поставки смертоносного вооружения на Украину влекут за собой лишь больше убийств. Конгресс, уверен политик, должен сохранять контроль за ситуацией.