Долги украинцев за электроэнергию начнут вносить в их историю по кредитам

По состоянию на начало мая задолженность украинцев за свет составила более 1,7 миллиарда гривен (почти 46,5 миллиона долларов). В компании возмущены, что граждане безответственно относятся к оплате коммунальных услуг, но при этом берут кредиты на различные вещи, как, например, новые смартфоны, пояснили в Yasno.