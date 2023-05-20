Долги украинцев за электроэнергию начнут вносить в их историю по кредитам

Сведения о задолженности жителей Украины за электроэнергию начнут отображаться в их кредитной истории. Об этом 19 мая сообщили в компании Yasno, входящей в энергохолдинг «ДТЭК».
Такая мера заставит украинцев ответственнее относиться к оплате за свет, считают в компании. Yasno будет направлять информацию о задолженности граждан в Украинское бюро кредитных историй. Когда потребители захотят оформить кредит, то банк будет учитывать их долги за электроэнергию.
По состоянию на начало мая задолженность украинцев за свет составила более 1,7 миллиарда гривен (почти 46,5 миллиона долларов). В компании возмущены, что граждане безответственно относятся к оплате коммунальных услуг, но при этом берут кредиты на различные вещи, как, например, новые смартфоны, пояснили в Yasno.