«Политическая шизофрения». Евстафьев объяснил суету Запада вокруг украинского конфликта

На протяжении последних недель вокруг конфликта на Украине наблюдалась некоторая суета, в рамках которой высказывались противоположные предложения – от идеи заморозки ситуации, до выражения готовности предоставить киевскому режиму неограниченную военную помощь вплоть до поставок новых типов вооружений.
Об этом в Telegram-канале «Специально для RT» рассуждает кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, по мнению которого, все это можно назвать нарастающей политической шизофренией.
Особенно ярко, отмечает политолог, эта шизофрения проявляется в метаниях французского президента Эммануэля Макрона, который то фактически поддерживает предложенный Китаем план мирного урегулирования, то пытается конкурировать с Лондоном в повышении градуса конфронтации с РФ.
«Термин "политическая шизофрения" представляется оправданным. На Западе, видя нарастающую цену конфликта, боятся дальнейшей его эскалации. Но сделали слишком большие ставки на победу над Россией и наговорили Кремлю слишком много лишнего, уничтожив остатки доверия к себе, вместо того чтобы просто взять и остановиться», – объяснил Евстафьев.
И к тому же западные и особенно европейские элиты, как выяснилось, очень подвержены своей же идеологической пропаганде, которая утверждала, что Россия неизбежно потерпит поражение, и весь вопрос заключается только в масштабах этого поражения.
Таким образом, иронично отмечает Евстафьев, послания коллективного Запада России можно расшифровать так:
«Будет лучше, если вы сами сдадитесь, а то мы уже не уверены, что сможем вас победить безопасно для себя».
Но все же на Западе немного тех, кто подобно главе европейской дипломатии Жозепу Боррель прямо декларирует принцип «пушки вместо масла» как образ будущего для жителей Европы. Да и Боррель ведет себя так, во многом благодаря осознанию своей тотальной безответственности.
И учитывая высокую протестную активность населения европейских стран, местные элиты считают, что лишний раз не стоит задирать людей.
Но помимо этих очевидных соображений, подчеркивает Дмитрий Евстафьев, есть еще два момента.
Во-первых, европейские элиты, очевидно, очень боятся того, что американцы и британцы, которые втравили Старый Свет в конфронтацию с РФ, кинут их на произвол судьбы.
Из-за этого в евро-атлантических отношениях сложилась удивительная ситуация – влияние США на своих европейских сателлитов велико как никогда до сих пор, но при этом и градус негативных ожиданий в Европе небывало высок.
И в опасениях европейцев, уверен Евстафьев, есть рациональное зерно.
«Вашингтон в последние полтора месяца стремится как минимум не увеличивать степень своей вовлеченности в конфликт. (…) К сворачиванию участия в конфликте Вашингтон подталкивают и внешнеполитические (необходимость сконцентрироваться на сдерживании Китая), и внутриполитические обстоятельства (переход расследований махинаций семейства Байден в русло публичной политики). И поэтому у европейских элит возникает, как им кажется, естественное решение — играть на обострение, чтобы затянуть туда американцев поглубже, не дать им уйти», – объясняет политолог.
А во-вторых, по его словам, Запад уже смирился со сценарием долгой войны на Украине, и теперь только ищет политические и военные ресурсы – внешние и внутренние – для продолжения этой долгой войны.
Причем недавнее европейское турне украинского президента Владимира Зеленского ясно продемонстрировало, насколько упала его политическая дееспособность. И соответственно на Западе поняли, что использовать его в качестве символа все сложнее, а значит приближается время, когда в Киеве нужно будет «менять декорации».
«Но смена руководства [Украины] в период активизации боевых действий на фоне неслучившегося контрнаступа грозит серьезными политическими потрясениями, потенциальным обвалом системы власти, даже если удастся сконструировать некую военную хунту». – подчеркивает Евстафьев.
А значит для этого нужно организовать некую миротворческую паузу. И этой паузой, кстати, можно будет воспользоваться, чтобы в более или менее спокойном режиме восполнить убыль ВСУ в личном составе и технике, объяснил политолог западный ход мыслей.