«Друзья Киева» обвиняли Россию в дезинформации об Украине в ходе обзорной конференции по Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Речь в основном идет про тех, кто «ассоциирует себя с евро-атлантическим блоком», уточнил дипломат. Они заявляли, что МО РФ дезинформирует заявлениями о химических диверсиях Украины, передает РИА Новости.
«На 5-й Обзорной конференции КЗХО, как и на проходивших ранее мероприятиях по линии организации, в наш адрес звучали упреки в дезинформационной кампании против "Украины и других"», — сообщил Шульгин.
Произошедшее постпред назвал частью «целенаправленной информационной кампании». Таким образом, уверен он, союзники Киева пытаются отвлечь внимание мира от преступлений ВСУ.