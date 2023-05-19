Автомобилист на Toyota Camry сбил двух школьниц на «зебре» в Чебоксарах

Двух девочек восьми и 12-ти лет сбили на нерегулируемом пешеходном переходе в столице Чувашии, проинформировала пресс-служба республиканского МВД. Одна из пострадавших попала в реанимацию.
ДТП случилось в пятницу примерно в 19:55 на Солнечном бульваре в Чебоксарах. Водитель иномарки Toyota Camry двигался по курсу улицы Ленинского Комсомола и сбил двух детей, переходящих дорогу по «зебре».
По информации ТАСС, после автоаварии одну из девочек увезли в реанимацию. Вторая пострадавшая проходит медобследование. Информации о судьбе водителя Toyota Camry не озвучивалось.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Детали и обстоятельства случившегося выясняются.