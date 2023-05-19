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Бойцы ЧВК «Вагнер» близки к выполнению задачи в Бахмуте — Евгений Пригожин

Общество
Бойцы ЧВК «Вагнер» близки к выполнению задачи в Бахмуте — Евгений Пригожин

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают вести тяжелые и кровопролитные бои в донецком Бахмуте. Об этом сообщил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

Несмотря на сложную обстановку на поле боя, продвижение ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении составило до 500 метров за последние сутки. В общей сложности бойцы заняли площадь 330 тысяч квадратных метров.

«Под противником осталось 0,6 квадратного километра. Мы близки к выполнению задачи», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram.

Предприниматель подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» по-прежнему ведет бои за Бахмут. Украинские силовики, по словам Пригожина, продолжают подтягивать резервы.

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