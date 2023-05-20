Спецслужбы с Востока донесли Вучичу о подготовке цветной революции в Сербии

Накануне глава Сербии выступил перед соотечественниками на многотысячном митинге, прошедшем на площади в Панчево. В это же время в столице стартовал очередной протест оппозиционеров под лозунгом «против насилия в Сербии». Манифестанты собрались перед зданием парламента.