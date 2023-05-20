Спецслужбы с Востока донесли Вучичу о подготовке цветной революции в Сербии

Спецслужбы государств Востока предупредили властей о попытках подготовки и проведения цветной революции в Сербии. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич.
Накануне глава Сербии выступил перед соотечественниками на многотысячном митинге, прошедшем на площади в Панчево. В это же время в столице стартовал очередной протест оппозиционеров под лозунгом «против насилия в Сербии». Манифестанты собрались перед зданием парламента.
«От разных служб мне поступают данные, и наши сестринские службы с Востока говорят нам, что это попытки цветных революций и так далее. А я им говорю - не знаю, что они пытаются, знаю лишь, что отвратительно пытаться злоупотреблять трагедией», — сказал Вучич тысячам согражданам.
Несколько дней назад в детской больнице Белграда скончалась девочка, которая была тяжело ранена при скулшутинге 3 мая. Суммарно при стрельбе в школе погибли десять человек. Еще три человека получили тяжелые ранения.