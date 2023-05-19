Exxon Mobil усомнилась в возможности достижения углеродной нейтральности к 2050 году

Достижение углеродной нейтральности к 2050 году крайне маловероятно. Об этом заявила американская нефтяная компания Exxon Mobil.
Соответствующие планы были закреплены Парижским соглашением. Эксперты компании уверены в их нереализуемости в ближайшие 25 лет, так как уменьшение выбросов углекислого газа может привести к значительному снижению уровня жизни населения, передает Bloomberg.
«Крайне маловероятно, что общество смирится с ухудшением глобального уровня жизни, необходимого для постоянного достижения сценария», — отметила компания.
Exxon Mobil также раскритиковала план Международного энергетического агентства, предполагающий отказ от большинства видов ископаемого топлива. Подобный сценарий называется «очень агрессивным».