Жители Тбилиси устроили протест перед зданием парламента

Большое количество протестующих собралось перед зданием парламента Тбилиси из-за возобновления авиасообщения между Грузией и Россией. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «RT на русском».
Как известно, 19 мая в Тбилиси впервые за последние четыре года прямым рейсом прибыл борт из России. Полеты в республики были разрешены таким авиакомпаниям, как Red Wings, «Азимут» и Georgian Airways.
Протестующие также были замечены возле аэропорта днем. Некоторые из активистов попытались прорваться через полицейский кордон, но были задержаны правоохранителями.
Власти Грузии уже отреагировали на протесты. Они объяснили, что восстановление прямого авиасообщения с Россией необходимо для поддержания мира, а также для экономического развития и прогресса.