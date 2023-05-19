Коновалов: для производителя ЗРК Patriot наступают черные дни

Разрекламированный американский зенитный ракетный комплекс Patriot столкнулся с оружием, которому не может противостоять и потерпел потрясающее поражение. В итоге всем стало ясно, насколько сильно «Пэтриот» был переоценен, и для его производителя наступают черные времена.
Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный эксперт Иван Коновалов, комментируя сообщения западных СМИ о том, что комплекс Patriot так и не смог сбить российский «Кинжал», хотя потратил на него весь боезаряд.
«Тридцать две ракеты Patriot, которые нацелились на баллистические ракеты "Кинжал", потерпели неудачу. Общая стоимость их запуска обошлась в 96 миллионов долларов», – приводит РИА Новости отрывок из статьи, опубликованной журналом Military Watch Magazine.
При этом в Министерстве обороны РФ сообщили, что 16 мая российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» уничтожил под Киевом многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot.
В Пентагоне признали, что комплекс был поражен, но позже заявили, что украинские военные якобы уже починили поврежденный в результате российского удара ЗРК.
Комментируя сложившееся положение дел, Иван Коновалов подчеркнул, что на самих американцев поражение российской гиперзвуковой ракетой их хваленого комплекса Patriot произвело очень сильное впечатление.
«Это потрясающее поражение для этого комплекса. Собственно говоря, это было предсказуемо. Он очень сильно распиарен, но на самом деле серьезной боевой проверки комплекс Patriot не проходил даже во время войны в Персидском заливе и во время войны в Ираке – противник там был гораздо слабее», – напомнил эксперт.
Теперь же, по его словам, американский комплекс столкнулся с оружием, которому не может противостоять. Поэтому 32 ракеты Patriot были потеряны при попытке сбить один «Кинжал», и в итоге сам ЗРК оказался поражен российской гиперзвуковой ракетой.
«Теперь для американцев, прежде всего для производителя комплексов Patriot, корпорации Raytheon, наступают черные дни. Насколько я знаю, уже падает цена на акции этой корпорации. ЗРК Patriot показал, что в нем было больше рекламы, чем настоящей боевой эффективности», – добавил Иван Коновалов.
Напомним, ранее директор Музея ПВО Юрий Кнутов, высказал мнение, что военнослужащие ВСУ, обслуживающие размещенный под Киевом ЗРК Patriot, осознав, что к ним приближается российский кинжал, впали в панику и полностью утратили контроль над ситуацией.
Они попытались организовать заградительный огонь, и для этого выпустили все 32 противоракеты. Однако расчет на то, что хотя бы одна из них поразит «Кинжал» ,не оправдался. И в итоге Украина потеряла не только сам американский ЗРК и комплект ракет к нему, понеся тем самым тяжелый материальный урон, но и потерпела настоящую моральную катастрофу.