Коновалов: для производителя ЗРК Patriot наступают черные дни

Они попытались организовать заградительный огонь, и для этого выпустили все 32 противоракеты. Однако расчет на то, что хотя бы одна из них поразит «Кинжал» ,не оправдался. И в итоге Украина потеряла не только сам американский ЗРК и комплект ракет к нему, понеся тем самым тяжелый материальный урон, но и потерпела настоящую моральную катастрофу.