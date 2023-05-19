Возобновление авиарейсов с Россией довело грузинских депутатов до драки

Депутаты парламента Грузии подрались из-за возобновления авиарейсов с Россией. Потасовку на пленарном заседании устроили чиновники Георгий Вашадзе и Ираклий Берая.
Происходящее в парламенте транслировали по местному телеканалу TV Pirveli. Вашадзе раскритиковал власти и обвинил их в налаживании отношений с Россией. Большинство депутатов были недовольны словами коллеги.
Уже на своем месте Вашадзе начал спор с Берая. Тот встал и накинулся на недовольного решением властей депутата. Ситуацию урегулировали парламентские приставы.