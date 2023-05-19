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Сразу два советских памятника демонтировали во Львовской области за один день

Общество
Сразу два советских памятника демонтировали во Львовской области за один день

Еще два советских памятника демонтировали недалеко от Львова, заявил советник главы областной военной администрации (ОВА) Олег Радик.

Местные власти приняли решение о сносе монумента, посвященного советскому солдату Алексею Лопатину в городе Червонограде, а также фигуры скорбящей женщины в селе Золотковичи Яворовского района. В своих соцсетях Олег Радик показал демонтаж одного из памятников.

Днем ранее глава ОВА опубликовал фотографии сноса монументов в селах Баличи, Поповичи и Великие Новоселки. На снимках можно рассмотреть обломки памятников и стоящий поблизости трактор.

#львовская область #демонтаж памятников #Украина