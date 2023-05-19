Сразу два советских памятника демонтировали во Львовской области за один день

Местные власти приняли решение о сносе монумента, посвященного советскому солдату Алексею Лопатину в городе Червонограде, а также фигуры скорбящей женщины в селе Золотковичи Яворовского района. В своих соцсетях Олег Радик показал демонтаж одного из памятников.