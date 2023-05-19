Матыцин призвал допущенных до соревнований россиян не бойкотировать турниры

Министр спорта России Олег Матыцин призвал выступать на международных турнирах соотечественников, которых допустят к стартам.
Олег Матыцин выступил против бойкота международных турниров российскими спортсменами, несмотря на запрет на использование государственной символики в многих дисциплинах. Своим мнением на этот счет он поделился с журналистами РИА Новости.
«Бойкотировать вообще ничего никогда не нужно. Надо продолжать диалог с международными спортивными организациями и с обязательным условием защиты интересов наших спортсменов», — заявил министр спорта России.
Ранее исполком МОК выступил за участие в международных турнирах россиян, которые не имеют отношения к силовым структурам и не выступали в поддержку СВО на Украине. Их предложили допускать к соревнованиям в нейтральном статусе.