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Матыцин призвал допущенных до соревнований россиян не бойкотировать турниры

Спорт
Матыцин призвал допущенных до соревнований россиян не бойкотировать турниры

Министр спорта России Олег Матыцин призвал выступать на международных турнирах соотечественников, которых допустят к стартам.

Олег Матыцин выступил против бойкота международных турниров российскими спортсменами, несмотря на запрет на использование государственной символики в многих дисциплинах. Своим мнением на этот счет он поделился с журналистами РИА Новости.

«Бойкотировать вообще ничего никогда не нужно. Надо продолжать диалог с международными спортивными организациями и с обязательным условием защиты интересов наших спортсменов», — заявил министр спорта России.

Ранее исполком МОК выступил за участие в международных турнирах россиян, которые не имеют отношения к силовым структурам и не выступали в поддержку СВО на Украине. Их предложили допускать к соревнованиям в нейтральном статусе.

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