Украинская журналистка Янина Соколовская рассказала, в чем заключается опасность проведения саммита «Большой семерки» в Хиросиме для официальной Москвы.
По ее словам, западная сторона не зря выбрала именно этот город. Напомним, что ядерная атака Вашингтона на Японию в конце Второй мировой войны была первой в мировой истории. Тогда пострадала именно Хиросима.
Соколовская объяснила, что нынешний саммит показывает рост уровня готовности коллективного Запада к применению ядерного оружия в борьбе с Кремлем. Таким образом она в ходе программы «Время покажет» раскрыла сигнал западных стран России.
«Ядерное оружие – это, конечно, плохо, но не такой уж ужас. Не уничтожена же вся Япония, не уничтожен же весь земной шар. А у нас тогда опыта не было, а сейчас у нас оружие о-го-го какое точечное, как скальпель. Вот применим его против врагов, и это нас объединит и вернет к миру», — поделилась журналистка своим видением ситуации вокруг саммита «Группы семи».
Ранее сообщалось, что западные лидеры приготовили главе киевского режима Владимиру Зеленскому допрос на саммите G7. Соответствующее заявление сделал политолог Алексей Макаркин.