МИД России объявил о закрытии въезда для 500 американцев

Россия приняла решение закрыть въезд в страну для 500 американцев. Соответствующее сообщение появилось на сайте внешнеполитического ведомства.
В ведомстве отметили, что американская сторона регулярно вводит рестрикции против Москвы. По этой причине были приняты контрмеры. Россия ограничила въезд для 500 граждан США. Среди них руководители различных уровней исполнительной власти, бывшие чиновники и главы компаний ВПК. В соответствующем списке также присутствует экс-глава Белого дома Барак Обама.
МИД России призвал Вашингтон осознать, что любые антироссийские выпады не останутся без жесткой реакции.